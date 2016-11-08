Массимо Каррера: "До приглашения в "Спартак" я был уверен, что отправлюсь с Конте в "Челси"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что "Челси" в этом сезоне может стать чемпионом Англии. По словам рулевого красно-белых, который в недавнем прошлом был помощником Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, до приглашения в Москву он был уверен, что отправится в Лондон помогать итальянскому коллеге.

– Антонио Конте – один из сильнейших тренеров мира, – приводит La Stampa слова Карреры. – Работа его ассистентом в "Ювентусе" и сборной Италии стала для меня своего рода ускоренным курсом по подготовке тренерских кадров. Это не может сравниться с cерией B, в чемпионате Италии совершенно другой уровень. Считаю, что в этом году он может стать с "Челси" чемпионом Англии, мы разговаривали с ним в субботу.

Из "Спартака" мне позвонили после чемпионата Европы. До этого я был уверен, что отправлюсь в Лондон вместе с Конте. Не скрою, эта идея мне очень нравилась. В августе после неудачных результатов на европейской арене и отставки Дмитрия Аленичева меня спросили, готов ли я вести команду за собой в качестве главного тренера. Я тогда не задумывался о том, как долго это продлится. Сейчас мы на первом месте в чемпионате России, поэтому дела складываются хорошо.