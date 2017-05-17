Массимо Каррера: "Для меня главное – не встретиться в Лиге чемпионов с "Ювентусом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал гостем редакции "СЭ" и ответил на актуальные вопросы журналистов отдела футбола. Наставник отметил, что не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов с "Ювентусом", за который он выступал и в котором работал.
– А какое было самое неожиданное поздравление?
– Было приятно получить поздравление от итальянского посольства, от своих друзей из Италии. Теперь они стали болельщиками "Спартака", появилась еще одна группировка.
– Не спорили с Конте, кто раньше станет чемпионом в этом сезоне?
– Нет, нет. Может быть, заключим такой спор в следующем сезоне.
– Расстроитесь, если в плей-офф Лиги чемпионов попадете на "Челси"?
– Для меня главное – не встретиться с "Ювентусом".