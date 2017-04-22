Массимо Каррера: "Даже не понял, получил ли Глушаков прямую красную или две желтые"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после крупного поражения от "Ростова" (0:3) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что не понял эпизода с удалением полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек был наказан на 76-й минуте за фол против Александра Гацкана. Примечательно, что сначала главный арбитр встречи Михаил Вилков вытащил из кармана желтую карточку, но затем передумал.

- Как прокомментируете удаление Глушакова?

- Я даже не понял, получил ли он прямую красную или две желтые. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак"