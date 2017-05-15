Массимо Каррера: "Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал в интервью "СЭ" о том, когда он поверил в то, что его команда может стать первой. Тренер добавил, что всегда ставит перед собой самые высокие задачи.

– Сейчас можете вспомнить тот самый момент, когда поверили: "Спартак" способен стать первым?

– В марте, когда возобновился чемпионат, сыграли с "Краснодаром", и я увидел, что команда хорошо готова физически. Дальше двигались вперед, а "Зенит" и ЦСКА теряли очки. Постепенно отрыв увеличивался, и тогда мы начали верить, что есть хорошая возможность взять титул.

– О намерении завоевать золото вы сказали на первой же пресс-конференции. Хотя руководство тогда заявляло, что задача – попасть в тройку.

– Да, все так и было. Но я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, если не ставишь перед собой самую высокую планку, какой вообще смысл ввязываться в дело?

– Неужели второе или третье место расценили бы как провал?

– Нет. Бывают ситуации, когда команде не удается финишировать первой, но лишь потому, что конкуренты оказались сильнее. Речь идет о том, что необходимо выжимать максимум из своих возможностей, чтобы не ссылаться потом на невезение. Думаю, нам это удалось.

Полностью первую часть интервью Массимо Карреры "СЭ" читайте здесь