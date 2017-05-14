Массимо Каррера: "Чемпионство? За это мне и платят зарплату"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" признался, что горд за команду, завоевавшую чемпионский титул. При этом он подчеркнул, что думает о предстоящих матчах, а не о титуле.

– После титула ничего не изменилось, я уже думаю о матче с "Тереком", – сказал Каррера. – Чемпионат еще не завершился. Главное, что довольны фанаты, руководство. Я сделал все, что в моих силах, за это мне и платят зарплату. Я чувствую гордость за то, что смог сделать это с моими ребятами. Они настоящие бойцы.