Массимо Каррера: "Чемпионство "Спартака" – это во многом заслуга Конте"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что задачей клуба на следующий сезон станет защита чемпионского титула. По словам итальянца, он не думает о возвращении на родину, его все устраивает в Москве.

Напомним, что, по информации "СЭ", главный тренер красно-белых достиг договоренности о продлении контракта с московским клубом.

– Владелец "Спартака" Леонид Федун – большой поклонник футбола, – приводит Carriere слова Карреры. – "Спартак" хочет развиваться. Наша цель на следующий сезон – одержать победу в чемпионате страны и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

Баннер "Добро пожаловать, царь" в Бергамо сделали мои друзья. Когда "Спартак" стал чемпионом, я был с женой в московском ресторане. Мы плакали, как дети. Я пришел в команду помощником Аленичева, но он был вскоре уволен, а я должен был возглавить клуб всего на две игры.

Я поздно начал самостоятельную карьеру тренера, так как завершил карьеру игрока в 44 года. Тренерское поприще – это что-то новое. Я работал вместе с Конте – это было прекрасно. Если бы это было возможно, я бы до сих пор работал с ним. Я научился всему от Антонио. Должен сказать, что чемпионство "Спартака" – это во многом заслуга Конте. Конте – это тренер номер один.

Я не знаю, сколько еще времени проведу в России. Через 15 дней мы начинаем сборы в Австрии. План работы уже есть. Мне нравится в Москве, несмотря на ужасные пробки и холодную погоду. Язык – это не проблема, у меня есть отличный переводчик, который переводит с нужной интонацией. Все хорошо.