Массимо Каррера: "Чемпионат выиграть сложно, но мы попытаемся бороться до конца"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна, сказанные им перед матчем, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Федун, отвечая на вопрос болельщика о том, будет ли в этом году "Спартак" чемпионом, ответил следующее: "В этом – нет, в следующем – будем пытаться".

– Чемпионат сложно выиграть, мы попытаемся бороться до конца, – сказал Каррера. – Отдавая всего себя, чтобы достичь всех целей. Я сказал это ребятам в раздевалке и поблагодарил. Они должны гордиться тем, что делают. И я горжусь, что тренирую их.