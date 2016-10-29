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Массимо Каррера: "Чемпионат выиграть сложно, но мы попытаемся бороться до конца"

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Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. 76-я минута. ЗЕ ЛУИШ отправляет победный мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА.Страстно-белые! "Спартак" выиграл дерби у ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна, сказанные им перед матчем, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Федун, отвечая на вопрос болельщика о том, будет ли в этом году "Спартак" чемпионом, ответил следующее: "В этом – нет, в следующем – будем пытаться".

– Чемпионат сложно выиграть, мы попытаемся бороться до конца, – сказал Каррера. – Отдавая всего себя, чтобы достичь всех целей. Я сказал это ребятам в раздевалке и поблагодарил. Они должны гордиться тем, что делают. И я горжусь, что тренирую их.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SportXpressNick

Массимо, Россия - страна с холодным климатом. Мы любим огонь. Дайте нам огня и поддерживайте его. Как-никак Вы тренер народной команды. В России не так уж много истинно народного. Любовь к Спартаку - одно из немногих. Чемпионство - это отлично. Но еще лучше - огонь. ЦСКА - чемпион без огня. Зенит - негорючий газ, многомиллионный пук. Верните нам огонь.

21:14

Уткин за Спартак

Каррера, ты сделаешь СПАРТАК-ЧЕМПИОНОМ!!!

21:10

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