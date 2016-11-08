Массимо Каррера: "Болельщики "Спартака" - горячие ребята, чертовски переживающие за команду"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, что после назначения на занимаемый пост у него состоялась встреча с болельщиками команды, информирует portal-kultura.ru. Также итальянец высказал мнение, что в России хорошие стадионы.

– Одна из сложностей российского футбола – ​длительные перелеты. Хабаровск, Томск... Как удается физически выдерживать такие нагрузки? В Италии идет давняя полемика, как с ними справляются латиноамериканцы, летая через океан в национальные команды. Но это все же не российские часовые пояса!

– Трудный вопрос. Я доверяю местным докторам, которые хорошо знакомы с подобными ситуациями. Хотя, согласен, это нелегко. Никогда не знаешь, правильно ли поступаешь. В Хабаровск мы отправились за день до матча: девять часов в пути плюс семичасовая разница во времени. Очень тяжелый выезд. Если бы можно было повернуть время вспять, то мы вылетели бы на несколько дней раньше. Как сделали уже в ноябре, направляясь в Томск. Но вообще-то таких вояжей не так уж и много: два или три в год.

– Другой проблемой является климат. Осенью и весной поля становятся тяжелыми, вязкими. Никакой подогрев не спасет от снегопада.

– Сейчас, до 6 декабря, когда начнется перерыв в чемпионате, главная забота – ​это холод. Не только во время матчей, но и на тренировках. Игроки не должны оставаться без движения. Необходимо менять что-то в тренировочном процессе, находить иные решения. И в занятия по тактике тоже нужно вносить коррективы. В сибирском Томске ребята вышли на поле при –13 градусов. Успокаивает, конечно, что мы играем, как и наши соперники, при одной температуре, в равных условиях.

– Каковы стадионы в России? У сборной Италии здесь запланированы две товарищеские встречи. А в Москве матчи чемпионата мира-2018 пройдут в "Лужниках" и на вашей "Открытие Арене".

– Арены в России в целом хорошие, а наша просто прекрасна. Плюс службы спартаковского стадиона очень достойно организованы. Думаю, тиффози останутся довольны.

– Кстати, о болельщиках. Как они к Вам относятся? В Италии фанаты нередко оказывают слишком большое давление на клуб, на тренера, на игроков.

– Я не говорю по-русски, тем не менее у меня была встреча с болельщиками – ​вскоре после того как заступил на должность тренера. Я выслушал их пожелания. Поклонники "Спартака" – ​горячие ребята, крайне близки к родной команде, требуют побед, следования спартаковским традициям, чертовски переживают – ​ведь этого не происходит последние годы. Из той беседы мне стало ясно: они хотят, чтобы игроки старались прыгнуть выше головы, демонстрировали запредельную самоотдачу. В таком случае никто не бросит в нас камень, даже если результат матча сложится не в нашу пользу. Проиграл в трудной борьбе – ​отдай должное мастерству соперника. Если ты не справился и другие были сильнее, иди и пожми им руку. И никаких оправданий. Я заверил болельщиков, что и в моих интересах сделать все, чтобы футболисты выкладывались на 120 процентов.

– Русские журналисты рассказывают, что Вам удалось сразу покорить сердца красно-белых тиффози...

– Не знаю, как это произошло, надо спросить у них. Я делаю свою работу. Как тренер передаю моим парням страсть к футболу. Я привез с собой все то, что приобрел, когда играл сам. Ценности, которые я получил, выступая в юношеских турнирах и серии А, от Липпи, Сакки и других мэтров. Подчеркну: на первом месте находятся человеческие ценности, только потом футбол. Прежде чем надеть бутсы, нужно стать человеком.

Конечно, завоевать уважение фанатов помогли и первые результаты матчей. Болельщики видели, что футболисты мне доверяют и делают немножко больше, чем позволяют их силы, и все это – ​ради "Спартака".