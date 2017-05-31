Массимо Каррера: "Аленичев прислал смс после Тулы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" сообщил, что бывший наставник красно-белых Дмитрий Аленичев поздравил его с завоеванием чемпионского титула. Россиянин, как и обещал ранее, прислал итальянцу смс после матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3).
- Прислал ли Дмитрий Аленичев после встречи в Туле смс с поздравлениями с победой в чемпионате России?
- Да.
- Детали сообщения раскроете?
- Нет. Это наше личное дело. Но я, разумеется, поблагодарил его за поздравления. (Георгий КУДИНОВ)