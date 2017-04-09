Массимо Каррера: "Адриану получил более серьезную травму, чем Зе Луиш"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 22-го тура чемпионата России над "Уфой" (3:1) подчеркнул, что нападающий Луиз Адриану получил более серьезную травму, чем другой форвард красно-белых Зе Луиш. Бразилец был заменен в перерыве, игрок сборной Кабо-Верде - в начале второго тайма.

- Какова ситуация с травмированными? - вопрос Каррере.

- Травмированных будем лечить на неделе. У Адриану повреждение посерьезнее, чем у Зе Луиша. Посмотрим, что скажут доктора.

- Не было соблазна оставить в запасе игроков, висевших на карточке?

- Выпустил всех под риском желтой карточки, потому что хотел выиграть сегодняшний матч. О встрече с "Зенитом" я буду думать на следующей неделе.

Напомним, что четыре игрока "Спартака" - Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Фернанду и Зе Луиш - в случае получения желтой карточки в матче с "Уфой" пропустили бы игру следующего тура с "Зенитом". (Иван УРАЛЬСКИЙ)