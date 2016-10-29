20:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Машинист метро поздравил "Спартак" с победой над ЦСКА

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Машинист московского метро поздравил болельщиков "Спартака" с победой над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1), сообщает ТАСС. Во время движения поезда он в громкоговоритель произнес: "Поздравляем с победой, гордимся командой", после чего пропел строчки из фанатской песни: "С детства мы гордимся, что болеем за "Спартак".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3745241

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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mr.objectivity

Найти и уволить. Фашисты и человеконенавистникам не место в метро

21:12

alexeytlk

ну помечтай-помечтай - сколько там лет уже мечтаете))а машинист - чудак на букву М - ехало бы фанатье армейское в поезде - конец вагону бы был, потом бы машинист за него и платил бы...

21:09

Уткин за Спартак

Молодец! Даже в метро много наших, от народа. Что будет, когда в мае 2017 станем чемпионами...

21:04

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