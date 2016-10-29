Машинист метро поздравил "Спартак" с победой над ЦСКА

Машинист московского метро поздравил болельщиков "Спартака" с победой над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1), сообщает ТАСС. Во время движения поезда он в громкоговоритель произнес: "Поздравляем с победой, гордимся командой", после чего пропел строчки из фанатской песни: "С детства мы гордимся, что болеем за "Спартак".