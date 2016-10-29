Машинист метро поздравил "Спартак" с победой над ЦСКА

Машинист московского метро поздравил болельщиков "Спартака" с победой над ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1), сообщает ТАСС. Во время движения поезда он в громкоговоритель произнес: "Поздравляем с победой, гордимся командой", после чего пропел строчки из фанатской песни: "С детства мы гордимся, что болеем за "Спартак".
mr.objectivity
Найти и уволить. Фашисты и человеконенавистникам не место в метро
21:12
alexeytlk
ну помечтай-помечтай - сколько там лет уже мечтаете))а машинист - чудак на букву М - ехало бы фанатье армейское в поезде - конец вагону бы был, потом бы машинист за него и платил бы...
21:09
Уткин за Спартак
Молодец! Даже в метро много наших, от народа. Что будет, когда в мае 2017 станем чемпионами...
21:04