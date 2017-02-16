19:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мартин Йиранек: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом"

0
0
0
0

Экс-защитник "Спартака" Мартин Йиранек в интервью "СЭ" отметил, что следит за красно-белыми и радуется за свою бывшую команду, которая лидирует в чемпионате. По словам футболиста, это не вызывает у него удивления, так как в столичном клубе собран отличный состав и хороший тренер.

– За "Спартаком" следите?

– Естественно! Узнаю результаты и новости из интернета. Очень рад, что моя команда идет на первом месте в чемпионате. Удивления это не вызывает – у "Спартака" отличный состав, новый тренер, дающий результат. Надеюсь, что в этом году москвичи смогут стать чемпионами.

– В "Спартак" вернулся Самедов. У "Милана" куплен Луиз Адриану. Как оцените трансферную кампанию?

– Сильно. Это хорошие футболисты, которые повысят конкуренцию. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Йиранека

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ