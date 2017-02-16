Мартин Йиранек: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом"

Экс-защитник "Спартака" Мартин Йиранек в интервью "СЭ" отметил, что следит за красно-белыми и радуется за свою бывшую команду, которая лидирует в чемпионате. По словам футболиста, это не вызывает у него удивления, так как в столичном клубе собран отличный состав и хороший тренер.

– За "Спартаком" следите?

– Естественно! Узнаю результаты и новости из интернета. Очень рад, что моя команда идет на первом месте в чемпионате. Удивления это не вызывает – у "Спартака" отличный состав, новый тренер, дающий результат. Надеюсь, что в этом году москвичи смогут стать чемпионами.

– В "Спартак" вернулся Самедов. У "Милана" куплен Луиз Адриану. Как оцените трансферную кампанию?

– Сильно. Это хорошие футболисты, которые повысят конкуренцию. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Йиранека