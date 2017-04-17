Марко Трабукки объяснил, почему сравнил Луческу с чучелом

Итальянский агент Марко Трабукки в разговоре с корреспондентом "СЭ" пояснил смысл своего жесткого по отношению к главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу высказывания. После окончания матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1) Трабукки написал в "Твиттере": "Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с 4 топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?"

– Я не собирался обижать Луческу, – сказал Трабукки. – Но внимательно смотрел за его поведением по ходу матча и с большим удивлением увидел, как румын в течение 90 минут просто стоял и вообще не руководил своими футболистами, как будто они все правильно делали на поле. Его неподвижность и привела к такому сравнению. И потом, предлагаю не делать акцент на словах, а смотреть профессионально и серьезно на суть проблемы. Луческу проиграл все. Ему дали лучшую команду страны, он же явно не оправдал доверия руководства "Зенита" ни в одном из турниров. У него все время кто-то виноват – русские футболисты, новички, московские арбитры, лига, соперники.

Зимой Луческу мог легко исправить ситуацию, поскольку у него есть щедрое руководство, которое предоставило карт-бланш на трансферном рынке, но в виде усиления тренер нашел себе Молло. Господин Луческу завалил тренерскую работу, создал плохой микроклимат внутри команды, испортил отношения с ведущими футболистами и сумел провалить трансферные операции.

– Как вы думаете, Луческу скоро уйдет?

– Я не знаю. Но искренне желаю этого болельщикам, футболистам и руководителям "Зенита". Такой престижный клуб, имеющий высочайшую репутацию в Европе, просто не имеет права лишиться участия в Лиге чемпионов. Своей работой Луческу доказал, что не соответствует уровню предшественников – Адвоката, Спаллетти и даже уровню Виллаш-Боаша. (Сергей ЕГОРОВ)