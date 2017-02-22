Марко Трабукки: "Каррера в "Юве" был бы успешным"

Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что Массимо Каррера попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса".

– Первый раз слышу об этом, – говорит Трабукки. – Но я не сомневаюсь, что Массимо был бы успешным в "Юве". Он вырос как тренер с Липпи и Конте. Он совмещает тактические знания Липпи и лидерские и мотивационные умения Конте.

О возможном приходе Карреры в "Юве" сегодня сообщает Calcio News24 со ссылкой на Corriere Dello Sport. По данным источника, нынешний главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри может покинуть команду по окончании сезона. В шорт лист, помимо главного тренера "Спартака", вошли Лучано Спаллетти ("Рома"), Роберто Манчини, Паулу Соуза ("Фиорентина"), Леонарду Жардим ("Монако") и Фабио Гроссо, возглавляющий молодежную команду "Ювентуса".(Сергей ЕГОРОВ)