Мариу Фернандес: "У ЦСКА мало что получалось до пенальти"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после победы над "Арсеналом" (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что до первого пропущенного гола "канониры" играли ответственно. По словам бразильца, до пенальти у армейцев мало что получалось в атаке.

- До пенальти у ЦСКА мало, что получалось на поле. С чем это связано? - вопрос Фернандесу.

- Как я уже говорил, нам сегодня противостоял соперник, который приехал сюда за очками, для того, чтобы бороться с нами. Мы пытались играть до пенальти, но мало что получалось, потому что соперник играл ответственно. А после гола появились свободные пространства, зоны, и нам уже стало полегче.

- Календарь оставшихся матчей у ЦСКА проще, чем у "Зенита". Это значит, что армейцы уже в Лиге чемпионов?

- Конечно, нет. Сейчас нет такого, что у кого-то легкий календарь, а у кого-то тяжелый. Идет конец чемпионата. Одни команды борются за выживание, другие - за попадание в еврокубки, поэтому все игры очень напряженные. Я бы не сказал, что у кого-то есть преимущество по отношению к другому сопернику из-за легкого календаря. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА – "Арсенал"