Мариу Фернандес: "Не слежу за играми "Зенита", но видел матч с "Тереком" и порадовался"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подчеркнул, что матч 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (3:0) получился не таким простым, как могло показаться. По его словам, армейцы понимали, что "канониры" будут бороться за победу.

- Эта победы получилась легкой для ЦСКА? - вопрос Фернандесу.

- На самом деле сегодня было очень непросто играть. Все матчи в чемпионате России достаточно тяжелые. Мы прекрасно понимали, что наш соперник приехал за очками, потому что он борется за вживание. Но мы сами упростили игру, когда довели счет до 3:0. Теперь нам нужно бороться за то, чтобы завоевать второе место в чемпионате.

- Федор Чалов покинул поле из-за травмы. Что с ним и как он себя чувствует?

- Пока мы не обладаем такой информацией. Он действительно покинул поле вероятно из-за травмы. Завтра он пройдет обследование, и мы получим всю необходимую информацию.

- Смотрите матчи "Зенита"?

- Обычно я не слежу за "Зенитом", но последний матч с "Тереком" посмотрел и порадовался. Наделся, что будет хотя бы ничья, но грозненцы победили, поэтому я очень доволен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)