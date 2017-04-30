Мариу Фернандес: "ЦСКА не устраивает ничья со "Спартаком", нам нужна победа"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в перерыве матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что у армейцев было больше голевых моментов в первые 45 минут. Футболист подчеркнул, что во втором тайме команда внесет поправки в игру.

– 1:1 нас не устраивает, мы рассчитываем на большее, нам нужна победа, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Фернандес. – Считаю, что мы превосходили соперника в первом тайме, создали больше моментов, но пропустили в контратаке. Во втором тайме внесем изменения в нашу игру и постараемся вырвать победу.

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