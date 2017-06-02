Манчини заинтересован в покупке Белотти в "Зенит"

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere Dello Sport. В переходе лично заинтересован новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны "Милана", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем чемпионате Италии футболист провел 35 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.
Millwall82
В условиях лимита это невозможно во-вторых. Иначе бы Рондона в Англию не продавали. А на краю Беллоти не играет ни в Торино, ни в сборной. Это центрофорвард классический, аля Индзаги.
18:28
merniloskut
А на распил тогда сколько?
18:22
crazysun78
белотти к нам не поедет.. ))
18:22
Свинству Бой!
100 ломтей! Легко. Раз и все. Игрок очень хороший с потенциалом. Но думаю он к нам не поедет, да и трансфер будет в районе минимум 60 для России. В европу поедет за 45-50.
18:15
foreverCSKAforever
Ненавижу_Мойшу_Каца, вместо этого человека будет играть Кокоша.
18:01
serzheo
GerychZ ✯____ Посмотрим. Этого я не знаю.
17:51
GerychZ ✯
serzheo - А супер-пупер-мега мощнейший Спартак ты с кем побеждать собираешься? ))
17:43
PAPANY68
У него 100 лямов отступных!!!
17:38
serzheo
GerychZ ✯___ Да и ... с ним. )
17:29
GerychZ ✯
serzheo - Белотти - это вообще кто? /// Это тот, кого Зениту вряд ли потянуть )
17:25
pss1976
Свой грунтовый стадик продадут и осилят Кокоше напарника.
17:25
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Это вам не негритенок ,из Австрии.)))
17:23
serzheo
Ааа, нашел, Торино девятая команта Италии. Ну тогда конечно надо брать)))
17:21
serzheo
Белотти - это вообще кто?
17:17
Slim Taller
Что-бы купить Белотти,нужно потратить все деньги,вырученные от продажи Халка,Витселя и Гарая.И что,один игрок сделает Зенит чемпионом?! Бред а не новость.
17:13
ненавижу_Мойшу_Каца
Этот человек будет играть ВМЕСТО Кокоши или ВМЕСТЕ с Кокошей ? )
17:09
Adios Amigos R...
Ох, нелёгкая эта работта - Белотти тащить на болотта:%))
17:05
kaduly
Конечно масква была бы счастлива если бы зенит пополнялся футболистами тульского арсенала
16:57
Millwall82
Бред какой за него клубы-мешки АПЛ 80 млн дают. Торино отказался.
16:56
shpasic
сейчас пойдут гуськом новости, как Зенит заинтересован в каждом итальянце и игроке Серии А)
16:53