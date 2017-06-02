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Манчини заинтересован в покупке Белотти в "Зенит"

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"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Corriere Dello Sport. В переходе лично заинтересован новый главный тренер питерского клуба Роберто Манчини.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 23-летнему итальянцу со стороны "Милана", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В прошедшем чемпионате Италии футболист провел 35 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (20)
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Millwall82

В условиях лимита это невозможно во-вторых. Иначе бы Рондона в Англию не продавали. А на краю Беллоти не играет ни в Торино, ни в сборной. Это центрофорвард классический, аля Индзаги.

18:28

merniloskut

А на распил тогда сколько?

18:22

crazysun78

белотти к нам не поедет.. ))

18:22

Свинству Бой!

100 ломтей! Легко. Раз и все. Игрок очень хороший с потенциалом. Но думаю он к нам не поедет, да и трансфер будет в районе минимум 60 для России. В европу поедет за 45-50.

18:15

foreverCSKAforever

Ненавижу_Мойшу_Каца, вместо этого человека будет играть Кокоша.

18:01

serzheo

GerychZ &#10031;____ Посмотрим. Этого я не знаю.

17:51

GerychZ ✯

serzheo - А супер-пупер-мега мощнейший Спартак ты с кем побеждать собираешься? ))

17:43

PAPANY68

У него 100 лямов отступных!!!

17:38

serzheo

GerychZ &#10031;___ Да и ... с ним. )

17:29

GerychZ ✯

serzheo - Белотти - это вообще кто? /// Это тот, кого Зениту вряд ли потянуть )

17:25

pss1976

Свой грунтовый стадик продадут и осилят Кокоше напарника.

17:25

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Это вам не негритенок ,из Австрии.)))

17:23

serzheo

Ааа, нашел, Торино девятая команта Италии. Ну тогда конечно надо брать)))

17:21

serzheo

Белотти - это вообще кто?

17:17

Slim Taller

Что-бы купить Белотти,нужно потратить все деньги,вырученные от продажи Халка,Витселя и Гарая.И что,один игрок сделает Зенит чемпионом?! Бред а не новость.

17:13

ненавижу_Мойшу_Каца

Этот человек будет играть ВМЕСТО Кокоши или ВМЕСТЕ с Кокошей ? )

17:09

Adios Amigos R...

Ох, нелёгкая эта работта - Белотти тащить на болотта:%))

17:05

kaduly

Конечно масква была бы счастлива если бы зенит пополнялся футболистами тульского арсенала

16:57

Millwall82

Бред какой за него клубы-мешки АПЛ 80 млн дают. Торино отказался.

16:56

shpasic

сейчас пойдут гуськом новости, как Зенит заинтересован в каждом итальянце и игроке Серии А)

16:53