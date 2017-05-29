Манчини встретился с Миллером

Итальянский тренер Роберто Манчини провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Как ранее сообщал "СЭ", итальянский специалист является главным претендентом на пост наставника "Зенита" после отставки Мирчи Луческу.

"Миллер провел встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции", – написала генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Твиттере.

Напомним, что под руководством Луческу питерцы не смогли пробиться в Лигу чемпионов, заняв в минувшем сезоне третье место в чемпионате России. Накануне клуб объявил об отставке 71-летнего тренера.

По информации Gazzetta dello Sport, зарплата Манчини может составить 5 - 6 миллионов евро в год.

Ранее пост гендиректора "Зенита" занял Сергей Фурсенко, при котором клуб активизировал поиск главного тренера. По информации Calciomercato, питерцы уже успешно провели первый раунд переговоров с Манчини. Ассистентом его, вероятно, станет Фаусто Сальсано, который уже помогал ему в "Интере", "Манчестер Сити" и "Галатасарае".