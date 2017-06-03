Манчини хочет видеть в "Зените" Масину

Защитник "Болоньи" Адам Масина может перебраться в Россию. Как сообщает Сorriere di Bologna, новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини хочет видеть игрока в своей команде. По данным источника, 23-летний Масина может обойтись "Зениту" в 10 миллионов евро. Ранее Манчини публично высказывал похвалу в адрес талантливого игрока.

Источник утверждает, что "Болонья" будет готова продать Масину, поскольку нуждается в деньгах. В составе "Болоньи" Масина всего провел в серии А 55 матчей, забив три мяча.