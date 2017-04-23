Максим Митрофанов: "Возможно, вице-губернатора ввели в заблуждение"

"СЭ" обратился к генеральному директору "Зенита" Максиму Митрофанову с просьбой разъяснить ситуацию с количеством зрителей на матче 24-го тура премьер-лиги с "Уралом", который состоялся накануне на арене "Санкт-Петербург".
– Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин приводит данные о посещаемости вчерашнего матча на основании данных ГК "Охрана" – 11 000 зрителей. ФК "Зенит", в свою очередь, утверждает, что матч с "Уралом" посетило 20 000 болельщиков. Кто прав? – вопрос Митрофанову.
– Противоречия нет. Албин оперирует данными ГК "Охрана", но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК "Охрана" касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион.
Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщика.
Скорее всего, вице-губернатор Албин просто не разобрался в ситуации или его намеренно ввели в заблуждение. (Дмитрий СОМОВ)
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котофеич
Албин хапанул на стадионе нормально!!!
18:22
котофеич
Албин то на стадионе хапанул нормально!!!!
18:21
ТолькоТоронто
Митрофанов всех считает за идиотов. Уж что что, а охравнные комплесы у них работают как часы. Они могут бетон вместо травы покрасить в зелёный, но мимо рамки мышь не проскочит. Проплешины зияли повсюду, кроме виража. котоый купили за рублёвую синюю футболку. Митрофанов ! Верни народные деньги !!!!
18:20
кузя23
Даже на количестве болельщиков химичат))
18:15
баламошка
На расследование этого дела срочно необходим лярд.
18:01
psv57
а Миллера посчитали?
18:00
shpasic
если система считывала в лучшем случае каждого второго, то 11 000 х 2 = 22 000, а не 20 000. и то, это в лучшем случае)
17:56