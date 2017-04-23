Максим Митрофанов: "Возможно, вице-губернатора ввели в заблуждение"

"СЭ" обратился к генеральному директору "Зенита" Максиму Митрофанову с просьбой разъяснить ситуацию с количеством зрителей на матче 24-го тура премьер-лиги с "Уралом", который состоялся накануне на арене "Санкт-Петербург".

– Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин приводит данные о посещаемости вчерашнего матча на основании данных ГК "Охрана" – 11 000 зрителей. ФК "Зенит", в свою очередь, утверждает, что матч с "Уралом" посетило 20 000 болельщиков. Кто прав? – вопрос Митрофанову.

– Противоречия нет. Албин оперирует данными ГК "Охрана", но поскольку стадион еще достраивается, а большая часть систем пропуска не налажена, то данные ГК "Охрана" касаются только тех зрителей, которые прошли через систему автоматических считывателей, а они далеко не везде работали. И система в лучшем случае фиксировала каждого второго пришедшего на стадион.

Фактически пропуском на стадион занималась служба безопасности клуба, которая в рамках регламента осуществляла контроль и досмотр каждого болельщика. Нижний ярус вмещает около 21 000 зрителей, и, если посмотреть на картинку телетрансляции, совершенно очевидно, что он был практически заполнен. Наша билетная служба и служба безопасности подтверждают, что на матче присутствовало 20 004 болельщика.

Скорее всего, вице-губернатор Албин просто не разобрался в ситуации или его намеренно ввели в заблуждение. (Дмитрий СОМОВ)

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