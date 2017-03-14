Максим Митрофанов: "Надо не только Будогосскому и Турбину, но и всем членам судейской комиссии подарить телевизоры"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов отметил, что все, кто смотрел матч команды в 19-м туре чемпионата России против "Амкара" (0:1), "видели, что произошло". Митрофанов отметил болельщиков клуба, которые сдержали обещание и купили телевизор для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Такой же приобретен для арбитра минувшей встречи Евгения Турбина.

– Я думаю, все, кто смотрел матч, видели, что произошло, – цитирует "Матч ТВ" Митрофанова. – Слышал, что наши болельщики подарили телевизоры Будогосскому и Турбину. Может быть, надо было еще и членам судейской комиссии их подарить, потому что неизвестно, видели они матч или нет. Что-то добавить сложно, руководство РФС должно разбираться с этими вопросами. Если их устраивает, как развивается российский футбол, то, наверное, тогда все в порядке.

Виновен ли Турбин?