Максим Митрофанов: "Надо не только Будогосскому и Турбину, но и всем членам судейской комиссии подарить телевизоры"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов отметил, что все, кто смотрел матч команды в 19-м туре чемпионата России против "Амкара" (0:1), "видели, что произошло". Митрофанов отметил болельщиков клуба, которые сдержали обещание и купили телевизор для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Такой же приобретен для арбитра минувшей встречи Евгения Турбина.
– Я думаю, все, кто смотрел матч, видели, что произошло, – цитирует "Матч ТВ" Митрофанова. – Слышал, что наши болельщики подарили телевизоры Будогосскому и Турбину. Может быть, надо было еще и членам судейской комиссии их подарить, потому что неизвестно, видели они матч или нет. Что-то добавить сложно, руководство РФС должно разбираться с этими вопросами. Если их устраивает, как развивается российский футбол, то, наверное, тогда все в порядке.
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Дополнительная информация
http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI727178_Maksim_Mitrofanov_Nado_ne_tolko_Budogosskomu_i_Turbinu_no_i_vsem_chlenam_sudejskoj_komissii_podarit_televizory
marksan
Господи!Какой дурак! Конечно, Зенит за счёт "Народной компании" может подарить телевизоры не только судьям, но всем игрокам вместе с руководством РФПЛ!
16:55
lordblack
Обсуждать судейство - удел слабых (М. Митрофанов).
16:42
werder63
Митрофанов, я вас предупреждаю: не выгоните старого румына - останетесь БЕЗ МЕДАЛЕЙ! Краснодар не спит!))) Хотите НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ - равняйтесь на флагман российского чемпионата - МОСКОВСКИЙ "СПАРТАК"!)))
16:42
k_xenon
Может они всей стране телевизоры подарят! Хоть какая-то польза от грязьпрёма! Вся страна видела нормальное судейство, а питеру призраки мерещатся!
16:40
werder63
Ахахахах)) Митрофанов, "ныть про судей - удел слабых"))) фраза Митрофанова))))
16:39
Mrrulik
Отличная идея))) Судьям телевизоры для просмотра спорных моментов, футболистам ноги для нормальной игры и тренерам мозги для нормального тренировочного процесса.....Митрофанов, отправь всех к Гудвину))))))
16:24
merniloskut
Все коробки из-под телеков, холодильников и стиралок не выбрасывать, а отдать Митрофанову с прочим руководством Зе... Ночи ещё холодные и их простаты могут не выдержать!
16:24
shu111
толстожопый рот открыл
16:20
Tramvaj
Может, перед началом следующего чемпионата просто "подарить" сразу всему судейскому комитету? Только там телевизором вряд ли обойдёшься.
16:20
Ботаникум
Ага, с 24-хчасовым ГСО!!! У "пОцанов" моментом съедет "крыша" и на освободившиеся места "партия питерзонов" пристроит своих, "правильных свистулькиных"!!!
16:14
tiho
Мне тоже надо подарить.
16:14
NapoliFC
Митрофанову надо подумать он том, что команда никакая, а не на судей гнать.
16:12