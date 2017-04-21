Максим Митрофанов: "На арене "Санкт-Петербург" есть проблема с доступом в интернет"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Коммерсанту" рассказал про готовность пресс-центра на новом стадионе Санкт-Петербург. По его словам, есть проблемы с доступом в интернет. Напомним, что завтра на арене пройдет первый официальный матч – "Зенит" примет "Урал" в рамках 24-го тура чемпионата России.

– Готов ли пресс-центр? Я на днях общался с представителями одного сотового оператора. Мне сказали, что возле стадиона построены вышки. Сотовые компании заключили межоператорское соглашение, что данную инфраструктуру они будут использовать вместе. Но на данный момент они столкнулись с проблемой, что нет мощности. В итоге операторы не могут подключить оборудование, которое позволяло бы выдержать пиковые нагрузки и обеспечить комфортный уровень соединений и доступа в интернет, что для работы прессы является одним из важных условий.

– Давайте начнем с первого вопроса. Готова ли медиазона? Да. Это одна из регламентных зон, для которой прописаны довольно жесткие требования Российского футбольного союза. В том числе по обеспечению связи – как стационарной, так и Wi-Fi. Коллеги из комитета по строительству гарантируют выполнение необходимого минимума работ. Если комментировать то, что говорят операторы, то сразу можно сказать, что проблема с доступом в интернет есть.

Поэтому клуб за свой счет будет заводить по временной схеме на стадион различные виды связи, обеспечивая тот же самый Wi-Fi в зоне прессы, обеспечивая стационарную связь в пунктах охраны правопорядка и в спортивной зоне. К Кубку конфедераций все эти проблемы должны быть устранены. Сейчас же это неприятно, но не является достаточным аргументом для того, чтобы не проводить тестовые матчи на стадионе. Проблему можно устранить локальными решениями. И мы стараемся с ней справиться.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.