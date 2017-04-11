Максим Митрофанов: "Если откровенно, то "Зенит" свои матчи на стадионе в Питере сейчас бы не проводил"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов сообщил, что новый стадион в Петербурге обязан провести ряд мероприятий перед Кубком конфедераций. В противном случае, по его словам, арена пока не стала бы принимать футбольные матчи. Напомним, "Зенит" проведет первую встречу на стадионе на Крестовском острове против "Урала" 22 апреля в рамках 24-го тура чемпионата России.
– Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили, - цитирует Митрофанова "Фонтанка". - Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.
Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно футбольные матчи.
механик39
Митрофанов заявил ,что поле хорошее ,но играть в футбол на нем нельзя .
16:54
Лохматый
Сходил почитал статью... Ну, что я могу сказать? Говорили, что стоимость строительства стадиона составляет 43 млрд рублей. Митрофанов вот говорит, что на доделки они уже потратили 1 млрд, а всего придется доделывать на 5,5 млрд рублей. При этом, чтобы стадион начал приносить клубу прибыль большую, чем приносит петровский, средняя посещаемость должна быть 45.000 человек и более. А это порядка 70% от общей вместимости. Нормальная средняя посещаемость это около 60%, т.е. теоретически около 40,000. И я сильно сомневаюсь, что у Зенита получится привлечь столько болельщиков. Да, за счет новизны первые несколько матчей получится набрать около 30.000, но далее - вряд ли. Думаю, в среднем посещаемость будет находится на уровне 20-25 тысяч. То есть стадион является потенциально нерентабельным для зенита. Красавцы, чо...
16:23