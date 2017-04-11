Максим Митрофанов: "Дорогие билеты на новом стадионе станут дороже, дешевые станут дешевле"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов в интервью "Фонтанке" заявил, что клуб начнет зарабатывать на новом стадионе больше, чем на "Петровском", при средней посещаемости в 45 тысяч зрителей. Вместимость арены на Крестовском острове – 67 800.

– Как будет формироваться ценовая политика на новом стадионе?

– В перспективе общая логика должна быть такая. Дорогие билеты, в которые включаются различные сервисные услуги, станут дороже, так как сервисных функций больше, и привилегий у такого болельщика станет больше. Дешевые, простые категории билетов станут дешевле. То есть роста в массовом сегменте не будет, скорее, удешевление.

– Сколько тогда надо собирать зрителей на стадионе, чтобы получить прибыль?

– Только когда мы выйдем на среднюю посещаемость 45 тысяч зрителей, мы начнем зарабатывать на этом стадионе больше, чем на "Петровском". По первым трем сезонам мы ждем отрицательную динамику по сравнению с "Петровским". Это не значит, что мы будем работать в убыток, но чистой прибыли мы будем получать меньше. Я читал какие-то домыслы, что за 10 лет стадион может окупиться. Я не уверен, что те 5,5 миллиарда, которые мы потратим, чтобы матчи нормально проводить, можно окупить за первые 5 - 10 лет. Но на самом деле оптимизма много, не думайте, что все так уж плохо. Как только стадион будет доведен до состояния штатной, регламентной работы, все системы будут работать исправно в автоматическом режиме, мы начнем вкладывать деньги в сервисные функции. Мы ведь хотим сделать так, чтобы болельщику было максимально удобно и комфортно.