Максим Канунников: "Что хуже - "Спартак" или ЦСКА? Наверное, все-таки "Спартак"

Нападающий "Рубина", воспитанник "Зенита" Максим Канунников выразил мнение, что "Спартак" для сине-бело-голубых" является более серьезным раздражителем, чем ЦСКА, сообщает realnoevremya.ru. Форвард сборной России защищал цвета "Зенита" с 2009 по 2013 год (с перерывом), после чего ушел в "Амкар", а к "Рубину" присоединился в сезоне-2014/15.

– Вы – воспитанник "Зенита". Что хуже – "Спартак" или ЦСКА?

– Ой, дайте подумать. Если что-то отвечу не так, меня ведь сожрут!

– Но отвечать надо.

– Наверное, все-таки "Спартак" для "Зенита", у них всегда такое принципиальное дерби. Просто между ЦСКА и "Зенитом" все последние годы идет борьба за чемпионство, и тоже соперничество стало принципиальным.