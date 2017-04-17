Максим Калиниченко: "Зобнин весной в "Спартаке" - лучший"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко назвал Романа Зобнина лучшим игроком команды в весенней части сезона. Хавбек в 2017 году провел 6 матчей в чемпионате России, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи, включая пас во вчерашней игре с "Зенитом" (2:1).

- Зобнин, на мой взгляд, весной в "Спартаке" – лучший! - считает Калиниченко. - Егор Титов еще в прошлом году тепло о нем отзывался. Хвалил за отношение к делу, говорил, что у парня огромный потенциал. Зобнин из категории незаметных героев. Не обладает выдающейся техникой, не стремится на поле к внешним эффектам и мишуре. Зато надежен, благодаря отличной физической готовности успевает везде. Сегодня без него уже тяжело представить не только "Спартак", но и сборную. (Александр КРУЖКОВ)

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