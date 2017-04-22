16:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Калиниченко: "Зениту" уже ни за что не стыдно на этом стадионе"

0
0
0
0
7

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко в своем "Твиттере" прокомментировал матч 24-го тура чемпионата России "Зенит""Урал" (2:0). Сине-бело-голубые провели первую встречу на новом стадионе в Санкт-Петербурге, гости заканчивали игру ввосьмером.

- "Урал", снимаю кеппи!!! "Зениту" уже ни за что не стыдно на этом стадионе, - написал Калиниченко.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"

0
0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

kirillNKA

Максимка №2 )))

16:38

SergeyKa

DENsid, просто "СЭ" в погоне за рейтингом теперь ни перед чем не остановится. А таковой больше всего приносят ... дискусссии разьярённых фанатов поле матчей.

16:37

Gogoon199

А бромантан жрать не стыдно в Спартачке своем было??

16:36

SergeyKa

А Калиниченко считает, что "Зенит" теперь и судит сам себя? Видимо, он до сих пор не знает, что по полю во время матча бегают судьи.

16:34

DENsid

Мне вот интересно, а на СЭ теперь только комментарии бывших и нынешних спартаковцев печатают ?! Тогда после матчей Спартака ждём комментарии исключительно бывших и нынешних игроков Зенита !

16:34

морпех

Во!Вот правильно написал!Только не З...ит,а Позору (С -П)уже ни за что не стыдно!Эх бы Боярского послушать?!

16:33

Красно Белый Питер

Точно!!

16:29