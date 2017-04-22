Максим Калиниченко: "Зениту" уже ни за что не стыдно на этом стадионе"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко в своем "Твиттере" прокомментировал матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). Сине-бело-голубые провели первую встречу на новом стадионе в Санкт-Петербурге, гости заканчивали игру ввосьмером.

- "Урал", снимаю кеппи!!! "Зениту" уже ни за что не стыдно на этом стадионе, - написал Калиниченко.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"