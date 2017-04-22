Максим Калиниченко: "Зениту" уже ни за что не стыдно на этом стадионе"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко в своем "Твиттере" прокомментировал матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). Сине-бело-голубые провели первую встречу на новом стадионе в Санкт-Петербурге, гости заканчивали игру ввосьмером.
- "Урал", снимаю кеппи!!! "Зениту" уже ни за что не стыдно на этом стадионе, - написал Калиниченко.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал"
Урал,снимаю кеппи!!!Зениту уже ни за что не стыдно на этом стадионе😏– Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 22 апреля 2017 г.
kirillNKA
Максимка №2 )))
16:38
SergeyKa
DENsid, просто "СЭ" в погоне за рейтингом теперь ни перед чем не остановится. А таковой больше всего приносят ... дискусссии разьярённых фанатов поле матчей.
16:37
Gogoon199
А бромантан жрать не стыдно в Спартачке своем было??
16:36
SergeyKa
А Калиниченко считает, что "Зенит" теперь и судит сам себя? Видимо, он до сих пор не знает, что по полю во время матча бегают судьи.
16:34
DENsid
Мне вот интересно, а на СЭ теперь только комментарии бывших и нынешних спартаковцев печатают ?! Тогда после матчей Спартака ждём комментарии исключительно бывших и нынешних игроков Зенита !
16:34
морпех
Во!Вот правильно написал!Только не З...ит,а Позору (С -П)уже ни за что не стыдно!Эх бы Боярского послушать?!
16:33
Красно Белый Питер
Точно!!
16:29