Максим Калиниченко: "В каждой линии спартаковцы были ярче"

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что все игроки красно-белых заслуживают добрых слов после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1). По его словам, на игре команды не сказалось отсутствие нападающих Луиза Адриану и Зе Луиша.

– Кого у "Спартака" отметите?

– Здорово сыграли Комбаров, Зобнин, Промес… Да все ребята заслуживают самых добрых слов! В каждой линии спартаковцы были ярче, так что результат закономерен. Хотя во втором тайме без нервотрепки не обошлось.

– Кого не хватало больше – Луиза Адриану или Зе Луиша?

– Слава богу, у Карреры такая глубина состава, в атаке могут сыграть и другие футболисты. Промес, например. Да и о Мельгарехо забывать не стоит.

– На парагвайце многие уже поставили крест.

– А мне он импонирует. Не знаю, что за человек, как держится в коллективе, но по футбольным качествам к нему вопросов нет. У Мельгарехо есть все, чтобы выступать на высоком уровне. Скорость, прыжок, голевое чутье… В "Кубани" на любой позиции смотрелся великолепно. В "Спартаке" же немножко не везет. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Калиниченко по ссылке