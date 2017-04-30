Максим Калиниченко: "Сейчас я за чемпионство спокоен, "Спартаку" лишь нужно довести дело до конца"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1) армейцам не хватало полузащитника Алана Дзагоева. Напомним, что хавбек изначально был включен в стартовый состав команды, но незадолго до стартового свистка Дзагоев был исключен из заявки на игру.

– Дзагоев на разминке почувствовал, что не сможет сыграть в дерби. Потеря для ЦСКА?

– Это ключевой игрок. Армейцы потеряли в креативе. Пришлось использовать больше забросов. Фернандес, к слову, снял с игры Комбарова в первом тайме. А Головину одному сложно что-то придумать.

– Глушаков сказал, что ЦСКА устроил спектакль с заменой Дзагоева.

– Не стал бы муссировать эту тему. Что ж, спектакль ЦСКА не удался.

– "Спартак" на 100 процентов чемпион?

– Давайте дождемся официального подтверждения. Сейчас я спокоен за титул, нужно лишь довести дело до конца. Но отметить победу в дерби необходимо. (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"