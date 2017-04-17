Максим Калиниченко: "Промес изначально показал, что он - топ для России"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко уверен, что нападающий красно-белых Квинси Промес летом перейдет в европейский топ-клуб. По мнению двукратного чемпиона России, голландец выделяется на фоне РФПЛ, где стал одной из звезд. В нынешнем сезоне Промес в 19 матчах чемпионата России забил 10 голов и сделал 10 голевых передач.

- Перерос ли Промес уровень чемпионата России, как говорит Луческу? Квинси изначально показал, что он топ для РФПЛ. Буквально через месяц он уже был одной из звезд - забивал, отдавал передачи, - отметил Калиниченко. - Если будет предложение - надо уезжать. Топ-клубы наверняка следят за голландцем, так что Лига чемпионов от него никуда не денется. Если же подобного интереса не возникнет, то лучше задержаться в "Спартаке" и помочь команде проявить себя в главном европейском турнире. Здесь комфортные условия, все для Квинси знакомо.

Промес - европейский футболист и человек, ему в любом случае будет комфортно в Англии, Германии или Испании. У него нет мыслей, присущих нашему менталитету - дома хорошо, зачем куда-то ехать. (Сергей АСТАХОВ)