Максим Калиниченко: "После матча болельщиков ЦСКА как ветром сдуло"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что ключевым матчем 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1) стала замена Кирилла Набабкина на Зорана Тошича в перерыве встречи. Главным героем встречи экс-хавбек назвал вратаря Артема Реброва.

– Дерби смотрел дома. До игры слышу, какие-то возгласы во дворе, выглянул – а там болельщики ЦСКА веселятся. После матча вышел на улицу, а их как ветром сдуло. Расстроились, наверное, – смеется Калиниченко.

– Кто главный герой?

– Сначала был Ребров. Потом включился Попов, сделавший две голевые передачи. Наверное, провел свой лучший матч за "Спартак". Зобнин выполнил хороший объем работы. Адриану красавец. Зе Луиш после перерыва держал тройку защитников ЦСКА в таком напряге, что они не знали куда бежать. Вся команда молодцы!

– Ключевой момент – ошибка Васина, приведшая к голу?

– Нет. Замена Набабкина и выход Тошича. Мне хочется услышать Гончаренко, почему он снял защитника с игры. Кирилл менее атакующий игрок, он сосредоточен на обороне. А с его уходом Фернандесу связали руки, а Зе Луишу дали пространство. (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"