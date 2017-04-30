Максим Калиниченко: "После матча болельщиков ЦСКА как ветром сдуло"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что ключевым матчем 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1) стала замена Кирилла Набабкина на Зорана Тошича в перерыве встречи. Главным героем встречи экс-хавбек назвал вратаря Артема Реброва.
– Дерби смотрел дома. До игры слышу, какие-то возгласы во дворе, выглянул – а там болельщики ЦСКА веселятся. После матча вышел на улицу, а их как ветром сдуло. Расстроились, наверное, – смеется Калиниченко.
– Кто главный герой?
– Сначала был Ребров. Потом включился Попов, сделавший две голевые передачи. Наверное, провел свой лучший матч за "Спартак". Зобнин выполнил хороший объем работы. Адриану красавец. Зе Луиш после перерыва держал тройку защитников ЦСКА в таком напряге, что они не знали куда бежать. Вся команда молодцы!
– Ключевой момент – ошибка Васина, приведшая к голу?
– Нет. Замена Набабкина и выход Тошича. Мне хочется услышать Гончаренко, почему он снял защитника с игры. Кирилл менее атакующий игрок, он сосредоточен на обороне. А с его уходом Фернандесу связали руки, а Зе Луишу дали пространство. (Сергей АСТАХОВ)
budulay1974
Что что, а то что бедный ЦСКА не смог собрать на свой новый стадион, всех своих болельщиков и заполнить трибуны до конца. Это меня очень огорчило. Если уж ЦСКА не может свой стадион заполнить со Спартаком то что тогда говорить о играх с командами уровня Урал, Томь, Амкар ит.д.( не обижайтесь пожалуйста болельщики этих клубов, сами знаете что на ваши клубы ходят на много меньше молельщиков, чем на все народный СПАРТАК) Спартак в рабочий день собрал на свой стадион в матче с УРАЛОМ больше болельщиков ,чем вы сегодня с нами. Лучше бы отдали все билеты нашим болельщикам, так хотя бы стадион полный собрали. Если честно очень стыдно за ЦСКА. Все время кричали, вот только переберемся на свой новый красавец стадион и у нас постоянно будут полные трибуны. Но как показывает практика и цифры. Ничего не поменялось, что на Химки, что на ВЕБ Арену приходит не полный стадион. Даже на самый популярный клуб страны!!!!! Должно быть стыдно болельщикам ЦСКА!! Честно мне бы было очень стыдно за СПАРТАК если бы на его домашние матчи приходило меньше болельщиков, чем на матчи конкурентов моего клуба с командами из середины таблицы.
21:38
Уткин за Спартак
Кстати, иду на СПАРТАК- томь. И всех с собой приглашаю. Будет аншлаг и будет чемпионство.
21:35
Уткин за Спартак
Спринт, это не уровень футбола, а количество коней таково, что даже 20 тысяч не могут своих на такой матч найти... А СПАРТАК бы на Лужниках и 80 с легкостью бы собрал... Так что не надо ля-ля. С популяризацией сейчас все нормально. Вся Москва ждет чемпионства СПАРТАКА!!!
21:33
вперёд Спартак!
Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))
21:25
Спринт
Уровень популярности футбола катастрофический. В столице на дерби не собирается аншлага на стадионе вместимостью всего в 30 тысяч зрителей. В Москве времен чемпионата СССР даже игры между Торпедо и Локомотивом собирали полные до предела трибуны любого стадиона.
21:23
ЗЮК
foreverCSKAforever,ты в то время был в мошонке.
21:21
foreverCSKAforever
Когда Калиниченко "играл" за Спартак, то вообще на улице боялся появляться, т.к. подлежал люстрации со стороны своих фанатов, как и многие его одноклубники того времени.
21:12