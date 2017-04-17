Максим Калиниченко: "Пока никто из новичков "Зенит" не усилил"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко раскритиковал "Зенит" за неудачную, по его мнению, зимнюю селекцию. Зимой питерцы подписали вратаря Андрея Лунева, защитников Бранислава Ивановича и Ибрагима Цаллагова и хавбеков Йоана Молло и Эрнани.

- Пока никто из новичков "Зенит" не усилил, - считает Калиниченко. - Вот с Жулиану прошлым летом Луческу угадал, тот в одиночку команду тащил.

– А сейчас сдулся.

– Не только он – весь "Зенит" буксует. Однако в бразильце сомнений нет. Исполнитель-то классный.

– Лунев сильнее Лодыгина?

– Не факт. Мне кажется, из "Уфы" парня брали на перспективу. Просто Лодыгин в какой-то момент перестал прогрессировать. Уперся в потолок, и все. Возможно, конкуренция хоть как-то подстегнет. (Александр КРУЖКОВ)

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