Максим Калиниченко: "Луиз Адриану не в идеальных кондициях, а Самедов будет прибавлять"

Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что нападающему красно-белых Луизу Адриану не хватает игрового тонуса. По его словам, сказывается то, что бразилец долго просидел в запасе в "Милане".

– А как вам Луиз Адриану?

– На сборах регулярно забивал, но потом травмы скомкали впечатление. Он явно не в идеальных кондициях, игрового тонуса не хватает. Сказывается, что в "Милане" долго просидел в запасе. Если Зе Луиш каждый раз проделывает громадный объем работы, то про Луиза Адриану этого не скажешь. Впрочем, все равно действует полезно, напрягает оборону. Защитники знают, что за ним нужен глаз да глаз.

– Легендарный Юрий Гаврилов говорил накануне матча, что Самедов в "Спартаке" пока не убедил…

– С "Зенитом" он не слишком удачно вошел в игру. Не реализовал выход один на один с Луневым, именно с его потери началась голевая атака соперника. Но победный мяч на 80-й минуте искупил все! Самедов очень старается, из командных действий не выпадает. Пусть не феерит, но ниже определенного уровня не опускается никогда. Зимой "Спартак" сделал хорошее приобретение. Уверен, Самедов будет прибавлять. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Калиниченко по ссылке