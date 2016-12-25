Максим Калиниченко: "Каррера держит "Спартак" в тонусе"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко высоко оценил работу Массимо Карреры на посту главного тренера красно-белых. По мнению ветерана, специалист научил команду не падать духом после неудачных матчей вроде поединка с "Крыльями Советов" (0:4).

– Со стороны видно, что Массимо Каррера держит "Спартак" в тонусе, – цитирует sportfm.ru Калиниченко. – Он не дает посыпать голову пеплом при поражениях, как вышло в матче с "Крыльями Советов". Но на самом деле тогда с командой ничего не случилось. Просто залетело все то, что могло залететь. Поэтому здесь можно применить типичное выражение, что это футбол. Вот так бывает. Плюс пенальти, которого не было, и гол в раздевалку. Эти моменты и еще некоторые нюансы привели к выводу, что "Спартаку" там ничего не светит. Было видно, что они быстрее пропустят еще, чем отыграются.