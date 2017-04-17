Максим Калиниченко: "Главную тревогу за "Спартак" вызывает оборона"

Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые заслуженно лидируют в чемпионате с отрывом в десять очков. По его словам, изъяны в игре команды можно увидеть только в оборонительной линии.

– Валерий Газзаев на днях обмолвился: "Трудно назвать игру "Спартака" по-чемпионски фундаментальной. Есть в ней изъяны…" Вы его понимаете?

– "Спартак" не разрывает соперников в клочья, но лидирует заслуженно. И по игре уж точно больше других в этом сезоне достоин чемпионства.

– Как насчет изъянов?

– Главную тревогу по-прежнему вызывает оборона. Она должна быть наименее подвержена ротации. А Каррера никак не определится с оптимальным сочетанием. Лишь Комбаров на левом фланге безальтернативен. Все защитники выступают неровно, никого из них образцом надежности не назовешь. В остальных линиях проблем не вижу. Особенно радует полузащита, где Фернанду, Глушаков и Зобнин выглядят очень уверенно, грамотно подчищают огрехи креативной атакующей группы. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Калиниченко по ссылке