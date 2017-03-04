Максим Деменко: "Зенит" выглядит предпочтительнее в матче с ЦСКА"

Экс-защитник "Зенита" Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА, отметив, что питерцы выглядят предпочтительнее.

– Матч ЦСКА – "Зенит" стоит особняком, – говорит Деменко. – У Гончаренко есть амбиции: все – таки он недавно принял команду, готовил ее на сборах и, конечно, хочет доказать всем. Но на данном этапе "Зенит" выглядит предпочтительнее. В этой встрече все может решить один гол. "Зенит" усилился. Одним из новичков команды стал Бранислав Иванович, уверен, что еще себя проявит и поможет команде. Думаю, матч завершится со счетом 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)