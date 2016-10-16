Максим Деменко: "За столкновение с Зобниным Кудряшов должен был получить желтую карточку"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко отметил, что "Ростов" достойно смотрелся в матче против красно-белых (0:1) в 10-м туре чемпионата России. Деменко высказал мнение, что защитник донского клуба Федор Кудряшов не наиграл на полученное удаление.

– Игра между "Спартаком" и "Ростовом" была абсолютно равной, несмотря на то что гости играли в меньшинстве, – сказал Деменко. – "Ростов" выглядел достойно. Несмотря ни на что, им удалось сохранить тактику и рисунок игры.

Что касается судейства, на мой взгляд, в случае с Федором Кудряшовым можно было обойтись желтой карточкой. Вероятно, это было сделано неумышленно, ведь на поле любое действие – доли секунды, повторов нет, судья принял именно такое решение.

Глушаков проявил себя в матче: это и активность на поле в целом, и забитый решающий гол. У "Ростова" выручал команду Джанаев и был лидером. Конечно, хотелось бы посмотреть на ход игры, если бы команды были в полных составах. "Ростов" бился до конца. Видимо, удача оказалась на стороне красно-белых. (Любовь КОНЯЕВА)