Максим Деменко: "В первой части сезона в "Спартаке" мне запомнились Глушаков, Ребров и Давыдов"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко высказал мнение, что вероятное возвращение в клуб полузащитника "Локомотива" Александра Самедова всем пойдет на пользу. Кроме того, Деменко призвал раньше времени не рассуждать о чемпионстве команды Массимо Карреры.

– То, что "Спартак" ушел на перерыв лидером, уже говорит о многом, – сказал Деменко. – Они возглавляют таблицу заслуженно и делают все, чтобы это лидерство удержать. По первой части сезона мне запомнились Глушаков, Ребров, Давыдов. Но, безусловно, усиление команде все равно необходимо. Красно-белым не помешали бы крайние защитники, а также футболист, который смог бы добавить изюминку в нападении.

Есть ли человек, которого мне бы хотелось видеть в "Спартаке"? Например, Смолов. Но я понимаю, что "Краснодар" вряд ли отпустит своего бомбардира. Рад, что Самедов снова возвращается. Он станет хорошим подкреплением для команды.

Несмотря на то что сегодня "Спартак" на первом месте, о чемпионстве говорить еще рано. Отрыв от "Зенита" не такой большой. Все еще может измениться. (Любовь КОНЯЕВА)