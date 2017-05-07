Максим Деменко: "У Карреры произошел эмоциональный всплеск"

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Деменко отметил, что не считает справедливым пенальти в матче 27-го тура чемпионата России красно-белых с "Томью" (1:0). Также Деменко предположил, что наставник красно-белых Массимо Каррера в какой-то момент мог поймать звездную болезнь.

– Ожидали большего от игры "Спартака" в матче с "Томью"?

– Да. Даже Каррера психанул, показал, что он не удовлетворен игрой и в какой-то степени счетом. Но "Спартак" хорошо смотрелся, другое дело, что реализации не было, хотя моменты создавались. Если бы красно-белые забили второй мяч – счет мог быть крупным. Здесь нужно отдать должное "Томи". Ребята сражались в такой обстановке, при полном стадионе, и я не чувствовал какого-то мандража. Отдельные ошибки были, но в целом команда выглядела достойно против "Спартака".

– Как считаете, был пенальти на Глушакове?

– На мой взгляд, такие пенальти давать нельзя.

– Чем можно объяснить эмоции Карреры, который ушел в подтрибунное помещение с финальным свистком, а потом не явился на пресс-конференцию?

– Не знаю, что он хотел этим показать. Он сам играл в футбол, и можно вспомнить много случаев, когда лидеры спотыкались на командах, идущих на последнем месте. Но самое главное – итоговый результат. Можно было здорово сыграть и пропустить за минуту два мяча, как было с "Оренбургом", и потом вырвать победу на зубах в компенсированное время. Видимо, у Карреры произошел какой-то эмоциональный всплеск. Мы ведь не знаем, что у него внутри. Думаю, сейчас он отойдет, объяснит ситуацию, и когда успокоится, скажет, что был неправ, потому что он обязан после матча дать интервью.

– Может, он не ожидал, что работа главным тренером "Спартака" влечет за собой столь огромное давление?

– Может быть. Возможно даже, что в какой-то момент он поймал "звездную болезнь". Все-таки шестнадцать лет "Спартак" не становился чемпионом. Но все прекрасно понимают, что он будет чемпионом, независимо от других команд, и наберет необходимое количество очков. Может, на фоне этого и сработала "звездная болезнь". Итальянец показал, что может быть и таким. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)