17:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Деменко: "Раноккиа? Луческу неспроста хочет купить итальянца"

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Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко усомнился в том, что защитник "Интера" Андреа Раноккиа, которым интересуются сине-бело-голубые, сможет пробиться в основу российской команды. При этом он выразил уверенность, что скауты "Зенита" изучили 28-летнего футболиста.

 
Андреа РАННОКИА.Андреа Раноккиа: от дедовщины до "полоски ткани"

– Прежде чем делать игроку предложение о переходе, руководство и тренер "Зенита" наверняка наблюдали, присматривались к футболисту, – сказал Деменко. – Значит, он их устроил. Питерцам в любом случае необходим еще один центральный защитник. С этой позицией нередко возникали проблемы. Луческу был не очень доволен игрой Ломбертса. Думаю, неспроста он хочет купить именно итальянца, ведь у них прекрасные защитные, оборонительные действия.

Надеюсь, что, перейдя в команду сине-бело-голубых, Раноккиа все-таки окажется в основе. Но, к сожалению, иногда бывает и такое, что человек полностью не соответствует требованиям и оказывается на скамейке запасных. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Аташ

Ломбертс сильней

18:25

Lars Berger

У Максима Деменко - задатки выдающегося футбольного аналитика. Когда Бубнов уйдет, свято место пустым не останется 100%.

18:12

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