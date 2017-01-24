Максим Деменко: "Раноккиа? Луческу неспроста хочет купить итальянца"

Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко усомнился в том, что защитник "Интера" Андреа Раноккиа, которым интересуются сине-бело-голубые, сможет пробиться в основу российской команды. При этом он выразил уверенность, что скауты "Зенита" изучили 28-летнего футболиста.

– Прежде чем делать игроку предложение о переходе, руководство и тренер "Зенита" наверняка наблюдали, присматривались к футболисту, – сказал Деменко. – Значит, он их устроил. Питерцам в любом случае необходим еще один центральный защитник. С этой позицией нередко возникали проблемы. Луческу был не очень доволен игрой Ломбертса. Думаю, неспроста он хочет купить именно итальянца, ведь у них прекрасные защитные, оборонительные действия.

Надеюсь, что, перейдя в команду сине-бело-голубых, Раноккиа все-таки окажется в основе. Но, к сожалению, иногда бывает и такое, что человек полностью не соответствует требованиям и оказывается на скамейке запасных. (Любовь КОНЯЕВА)