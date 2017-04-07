Максим Деменко против того, чтобы матч "Спартак" - "Зенит" судили иностранцы

Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Максим Деменко выразил мнение, что матч его бывших клубов в рамках 23-го тура чемпионата России не должны судить иностранные арбитры. Встреча состоится 16 апреля на "Открытие Арене".

– Думаю, что тренеру стоит меньше заострять внимание на проблеме судейства, – сказал Деменко. – От того, что Луческу постоянно высказывается в прессе, вряд ли что-то изменится. К тому же он противоречит сам себе.

Иностранные арбитры? Это неправильный ход. На сегодняшний день у нас тоже есть хорошие специалисты. Они достаточно квалифицированы. То, что происходит с судейством в других чемпионатах Европы, просто не афишируют. Рефери за рубежом тоже допускают ошибки. Считаю, что матч "Спартак" – "Зенит" должен судить россиянин. Наши арбитры даже сильнее. И ничего страшного, если он будет москвичом. (Любовь КОНЯЕВА)