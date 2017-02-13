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Максим Деменко: "Пока приобретение Луиза Адриану себя оправдывает"

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Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко высказал мнение, что нападающий Луиз Адриану не испытывает проблем с адаптацией в московской команде. На предсезонных сборах экс-форвард "Милана" забил за "Спартак" три гола.


– Всегда говорил, что это качественный футболист, который имеет богатый опыт выступления в хороших европейских командах, – сказал Деменко. – Ну а то, что он вписался в "Спартак", – это результат доверия тренера. Бразилец стабильно забивает. Это говорит о том, что с адаптацией у него проблем нет. Пока это приобретение себя оправдывает, но все покажут только официальные матчи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Нубяшка

Это он по товорнякам понял? Или от него этого и ждали?

17:45

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