Максим Деменко: "Пока приобретение Луиза Адриану себя оправдывает"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко высказал мнение, что нападающий Луиз Адриану не испытывает проблем с адаптацией в московской команде. На предсезонных сборах экс-форвард "Милана" забил за "Спартак" три гола.



– Всегда говорил, что это качественный футболист, который имеет богатый опыт выступления в хороших европейских командах, – сказал Деменко. – Ну а то, что он вписался в "Спартак", – это результат доверия тренера. Бразилец стабильно забивает. Это говорит о том, что с адаптацией у него проблем нет. Пока это приобретение себя оправдывает, но все покажут только официальные матчи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)