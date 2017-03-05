Максим Деменко: "Пенальти в ворота "Спартака" был спорный"

Бывший полузащитник "Краснодара" и "Спартака" Максим Деменко высказал свое мнение о матче команд в рамках 18-го тура чемпионата России, который закончился со счетом 2:2, отметив, что с каждой игрой подопечные Массимо Карреры будут прибавлять. По мнению Деменко, пенальти, назначенный в ворота гостей, был спорным.
– "Спартак" выглядел очень хорошо, при том, что команде было тяжело играть при полном стадионе, плюс "Краснодар" хотел реабилитироваться в этой ситуации за неудачную игру встречу с "Уралом". Но красно-белые все равно показали хороший уровень. Другое дело, что им чуть-чуть не хватило для победы, – сказал Деменко. – Мне понравилось, как команда смотрелась с двумя нападающими.
– Что скажете о пенальти в ворота "Спартака"?
– Мне показалось, что он был спорным.
– Не сыграл ли с гостями злую шутку мяч, забитый на первых минутах?
– Нет, ни в коем случае. Просто "Краснодар", как я говорил, хотел реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение "Уралу" в таком драматичном матче.
– Самедов слева понравился?
– Очень. Он все доказывает своей игрой. Думаю, "Спартак" будет играть все лучше с каждым матчем, потому что команда только входит в чемпионат и должны заработать наигранные связи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Kostromich44
Я сегодня очень удивлялся поведением/реакцией игроков Спартака на любые моменты? Судя по всему Карера очень обращал на это внимание игроков, чтобы в концовке чемпионата не теряли концентрацию, не получали никому не нужных карточек и не давали повода судьям что-то придумать. Немного Глушаков выбивался на общем фоне.
20:21
Saypin
А что изменится? Только желтую получишь
19:44
novic
Смотри реакцию Комбарова и других после нарушения. Никто не возражал. Вот тебе и ответ.
19:39