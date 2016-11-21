Максим Деменко: "Не думаю, что Селихову сразу доверят место в основном составе"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко считает, что московский клуб может приобрести вратаря "Амкара" Александра Селихова на перспективу. По его мнению, сразу место в стартовом составе новичку не доверят.

– Скорее всего, Селихов – приобретение на перспективу. Но он, несомненно, может вырасти до игрока основного состава. Нужно время, – отметил Деменко. – Тем более, не стоит забывать о финансовой составляющей, которую "Спартак" мог предложить. Если Александр перейдет в стан красно-белых, то у клуба будут два практически равноценных вратаря. Селихов станет конкурентом для Реброва. Все будет зависеть только от самого голкипера. Не думаю, что ему сразу доверят место в основном составе. Одно дело, когда команда находится не на том месте, вратарь много пропускает… Но на сегодняшний день "Спартак" лидирует и Ребров показывает хороший результат. (Любовь КОНЯЕВА)