Максим Деменко: "Голы, пропущенные "Зенитом" от "Терека", нельзя считать ошибками Кержакова"

Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко уверен, что поражение сине-бело-голубых в матче 13-го тура чемпионата России от "Терека" (1:2) - стечение обстоятельств. По его словам, петербургский клуб выглядел на поле более предпочтительно.

- "Терек" не настолько сильный соперник, - начал Деменко. - На поле "Зенит" выглядел предпочтительнее. Вероятно, их поражение - стечение обстоятельств. Хотя нужно отдать должное подопечным Рахимова. Проигрывая в один мяч, они быстро сравняли счет и смогли победить. На мой взгляд, во встрече с "Тереком" выделялись Витсель и Жулиану.

Если проанализировать голы, забитые в ворота питерцев, думаю, их нельзя считать ошибками Михаила Кержакова. Просто удары получились весьма удачными для "Терека". Вряд ли выкрики комментатора как-то повлияли на поражение "Зенита". РФС уже неоднократно предупреждал о штрафах. Но, видимо, диктор все равно решил оказать поддержку команде и завести трибуны. (Любовь КОНЯЕВА)