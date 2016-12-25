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Максим Деменко: "Если "Зенит" обратил внимание на Цаллагова - значит, Луческу заметил в нем необходимые качества"

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Бывший полузащитник "Зенита" Максим Деменко уверен, что Ибрагим Цаллагов сможет закрепиться в составе сине-бело-голубых, если проявит усердие. Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник "Крыльев Советов" ведет переговоры о переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

 
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ.Дмитрий Шляхтин: "Ведутся переговоры по переходу Цаллагова в "Зенит"

- В первую очередь, все будет зависеть от самого Цаллагова, а точнее от того, насколько быстро он адаптируется в новом коллективе, - сказал Деменко. - Если руководство обратило внимание на этого игрока - значит, тренер заметил в нем необходимые для команды качества. Возможно, сначала он будет закрывать определенные позиции, выходя на замену, но если Ибрагим хорошо себя проявит, может оказаться и в стартовом составе.

"Зенит" покидает Витсель, это, в любом случае, потеря. Конечно, хотелось бы, чтобы он остался до конца сезона. Но тогда клуб потеряет в материальном плане. Сложно сказать, кто конкретно мог бы его заменить. Но незаменимых нет. Смог бы Цаллагов сыграть на позиции Акселя? Это зависит от видения Мирчи Луческу. (Любовь КОНЯЕВА)

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