Максим Деменко: "Эменике и Зе Луиш одинаково сильны"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко уверен, что нападающий Эммануэл Эменике усилит красно-белых. Ранее сообщалось, что форвард "Фенербахче", ранее выступавший за спартаковцев, может вернуться в московский клуб во время зимнего трансферного окна.

- Эменике - хороший, быстрый футболист, - начал Деменко. - Да, не получилось в Турции. В СМИ выдвигались разные версии: кто-то писал, что произошла драка с его участием, а кто-то говорил о том, что игрок не соблюдает дисциплину. Возможно, в чем-то возникли разногласия с коллективом…

Но для "Спартака" - это достойное приобретение. У красно-белых есть запас очков и главная их цель - чемпионство. Поэтому им требуется усиление. Думаю, Эммануэл вольется в коллектив "Спартака" без проблем.

Тяжело оценить сейчас, сильнее ли Эменике, чем Зе Луиш. Об этом можно говорить, только посмотрев на них в чемпионате. Они одинаково сильны, хорошо подготовлены в физическом плане. Но это футбол, играет сильнейший, поэтому вполне вероятно, что одному из них придется остаться на скамейке запасных. (Любовь КОНЯЕВА)