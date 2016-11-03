Максим Бузникин: "В матче с "Томью" "Спартак" не должен ощутить дискомфорт из-за отсутствия Промеса"

Бывший нападающий "Спартака" Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Томью". Он считает, что "Томь" – не та команда, которую стоит бояться красно-белым.

– В матче 13-го тура между "Спартаком" и "Томью" не сыграют Боккетти и Промес. Насколько сложно будет команде обойтись без этих игроков?

– Наверное, это будет не так сложно. "Томь" – не та команда. "Спартаку" не стоит бояться, тем более, после матча с ЦСКА у них хороший эмоциональный фон. В данной встрече красно-белые не должны ощутить дискомфорт из-за отсутствия Промеса.

– То есть игроки для равноценной замены имеются…

– У них есть Попов, есть Мельгарехо.

– Каков ваш прогноз?

– "Спартак" победит! (Любовь КОНЯЕВА)