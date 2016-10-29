Максим Бузникин: "Самым сложным для "Спартака" в матче с ЦСКА станет психологический момент"

Бывший нападающий "Спартака" Максим Бузникин уверен, что красно-белые сумеют добиться победы в матче 12-го тура чемпионата России над ЦСКА. По его словам, самым сложным для спартаковцев в этой встрече станет психологический момент.

- У ЦСКА не такая длинная скамейка запасных. Отсутствие ключевых игроков негативно сказывается на результатах, - сказал Бузникин. - Хотя проблемы с составом есть и у "Спартака", однако не такие серьезные. Если травмированные Промес, Зе Луиш и Глушаков все-таки смогут восстановиться и сыграют в матче против армейцев, то, конечно, красно-белые окажутся в более предпочтительной ситуации.

Но перед дерби это ничего не значит. Ведь в таких матчах неважно, какое место в турнирной таблице занимает команда, обе будут сражаться за победу, и может произойти все, что угодно. Наверное, в предстоящей встрече самым сложным для "Спартака" станет психологический момент, так как от исхода многое зависит. Думаю, победят красно-белые. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА